Vlaamse Charlie Chaplin verrast fan

16/10/16 - 20u08

Zaterdagnamiddag vierde het zoontje van Nicole Batens uit Deurne zijn verjaardag. Heel de familie was gezellig taart aan het eten toen Nicole nietsvermoedend de deur opende toen Nordin De Moor aanbelde. De Moor speelt binnenkort Charlie Chaplin in de gelijknamige musical en hij kwam Nicole feliciteren. Onlangs liep er op de Facebook-pagina van Music Hall een wedstrijd waarbij de mensen een abonnement voor 2 personen konden winnen voor het volledige seizoen '16/'17 van Music Hall. Deze wedstrijd kwam er naar aanleiding van het bereiken van 20.000 volgers op hun Facebook-pagina. Nicole was de gelukkige winnares. 'Chaplin, de Musical' vanf 15 december in Capitole Gent speelt, op 6,7 en 8 januari 2017 in Stadsschouwburg Antwerpen en ook vanaf 9 maart terug in Stadsschouwburg Antwerpen.