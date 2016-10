Beyoncé scheurt oor tijdens optreden... en zingt gewoon bloedend verder

Koen Van De Sype

16/10/16 - 14u17 Bron: bet.com, Twitter

Beyonce heeft gisteravond nog maar eens laten zien dat ze een uitzonderlijke artieste is. Toen ze tijdens een optreden stevig begon te bloeden aan haar oor nadat haar vlecht in haar oorring terecht was gekomen, zong ze gewoon door alsof er niets aan de hand was. Ze streek er alleen even langs met haar vinger om te zien hoe erg het was.