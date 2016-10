Robbie Williams: "Ja, ik ben naar de plastische chirurg geweest"

Door: redactie

15/10/16 - 16u04 Bron: ANP

De Britse zanger Robbie Williams 10 dagen geleden. © anp.

De Britse zanger Robbie Williams bekent dat hij een aantal cosmetische ingrepen heeft laten doen. De 42-jarige zanger heeft opgebiecht dat hij botox gebruikt en ook plastische chirurgie onderging aan zijn kin in een poging de tand des tijds te stoppen.

''Ja ik heb fillers gebruikt en wat botox en ik heb wat laten doen aan mijn kin'', bekent Robbie aan de Britse krant Daily Mail. ''Ik kan nauwelijks mijn voorhoofd nog bewegen." De krant sprak Robbie Williams nadat hij de prijs Music Icon had opgehaald.



Het artikel in de krant gaat gepaard met een foto waarbij precies wordt uitgelegd welke cosmetische ingrepen Robbie Williams onderging. Kraaienpootjes bij zijn ogen liet hij opspuiten met botox, net als de rimpels in zijn voorhoofd. Zijn huid op zijn wangen en kin liet hij laseren. Voor de lijnen tussen zijn neus en mond koos hij voor fillers.



De Britse huidarts Ross Perry zegt dat hij steeds meer bekende mannen in zijn kliniek langskomen voor esthetische ingrepen.