Indringer bij topmodel Miranda Kerr neergeschoten

Door: redactie

15/10/16 - 10u04 Bron: ANP/BuzzE

© photo news.

Heftige taferelen bij de woning van topmodel Miranda Kerr in het Californische Malibu. Een beveiliger werd in zijn oog gestoken door een indringer, die vervolgens is neergeschoten. Dat meldt TMZ. Kerr raakte bekend als Victoria's Secret-model en is de ex-vrouw van acteur Orlando Bloom.