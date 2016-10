Herken jij deze bekende actrice? Tip: ze onderging een hele metamorfose

Koen Van De Sype

14/10/16 - 17u56 Bron: The Independent, Daily Mail, Twitter, Instagram

© Twitter.

We kennen haar vooral met iets minder textiel om het lijf, dus we moesten zelf ook twee keer kijken voor we door hadden wie ze was. Vroeger kwam ze dan ook vooral in het nieuws als ze weer eens veroordeeld was voor druggebruik, rijden onder invloed van alcohol of geweld. Maar nu heeft Lindsay Lohan (30) een nieuw doel in het leven, als voorvechtster voor Turkije.

Lohan op bezoek in een Syrisch vluchtelingenkamp. © ap. © ap. De Amerikaanse actrice was de voorbije weken niet van de Turkse tv-zenders weg te slaan. Sinds ze enkele Syrische vluchtelingenkampen bezocht - onder meer in Gaziantep - en de loftrompet stak van de Turkse president Erdogan, wil iedereen haar voor de camera.



En daarbij herhaalt ze één van de mantra's van de president: 'de wereld is groter dan vijf', verwijzend naar de vijf landen waaruit de VN Veiligheidsraad bestaat. Die staten hebben al een aantal ingrijpende beslissingen genomen in het aanhoudende conflict in buurland Syrië. Ze roept onder meer Europa op om meer verantwoordelijkheid te nemen en Turkije te steunen.



Coup

Lohan prijst Erdogan ook voor de manier waarop hij de coup in juli afhandelde en ze maakt reclame voor Turkije als vakantiebestemming: "het is een erg veilig en leefbaar land".



Terrorisme

Het is een opmerkelijke demarche van haar nog niet zó oude leven. Begin augustus kwam ze nog in het nieuws omdat ze op een strand op het Griekse eiland Mykonos op de vuist ging met haar toenmalige verloofde Egor Tarasov. Niet de eerste keer trouwens dat de twee slaande ruzie hadden. Lohan zoals ze in het verleden vooral in de aandacht kwam: op mugshots bij de politie. © reuters.