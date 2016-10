Kijk hoe Marieke Vervoort figureert in een videoclip

Door: redactie

14/10/16 - 11u39

video Vorige week meldden we al dat Marieke Vervoort figureert in de nieuwe videoclip van zanger Ivann. 'Ik geloof in jou', heet het nummer, waarmee de zanger de triatlete een hart onder de riem steekt. Marieke zelf vindt het eindresultaat 'prachtig'.

Ik ben echt vereerd dat ik mocht meespelen in de clip van Ivann zijn nieuwe single 'Ik geloof in jou'. We hebben vorige week een halve dag zitten filmen in de buurt waar ik woon, samen met mijn hond. De clip ziet er echt geweldig uit. Kijk, dit is er weer eentje die van mijn bucketlist geschrapt kan worden hé", zegt Marieke Vervoort enthousiast.



Ivann vindt Marieke dan weer een prachtige vrouw. "Er was echt een match tussen ons", klinkt het. Een prachtige vrouw, die helemaal past in de clip. Mooi toch?"