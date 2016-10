Peter Van de Veire gaat kaal, maar wel om een heel nobele reden

De grootste angst van MNM-presentator Peter Van de Veire? Dat hij zijn haar ooit verliest. En toch liet hij vanochtend zijn lokken afscheren om kankerpatiënten te steunen.

Medepresentatrice Julie Van de Steen schakelde de dochter van Peter Van de Veire in om zijn grootste angst te onthullen: dat hij ooit kaal zal worden. Tijd om de daad bij het woord te voegen, dacht ze. Daarom trommelde Julie vandaag als steun een luisteraar met lange lokken op om minstens 20 cm van haar haar aan het goede doel te schenken.



Pruiken zijn vaak te duur voor borstkankerpatiënten. Vzw Think-Pink wil zich daar niet bij neerleggen en deze vrouwen helpen. Ook MNM-presentator Peter Van de Veire droeg vandaag zijn steentje bij en liet symbolisch zijn haar afscheren voor de Geef om Haar-actie van Think-Pink.



Haar verliezen?

"Ons haar bepaalt hoe we eruitzien en vaak ook hoe we ons voelen", zegt oprichter en voorzitter van vzw Think-Pink Heidi Vansevenant. "Het eerste wat we zien als we 's morgens in de spiegel kijken, is ons haar: valt het goed, wordt het een staart of draag ik het los vandaag? Het is ook het eerste waar ik aan dacht toen ik mijn kankerdiagnose kreeg. Ga ik nu mijn haar verliezen? Ik had al sjaaltjes gekocht, terwijl ik niet eens wist of ik wel chemo moest krijgen. Pruiken zijn een oplossing, maar die zijn duur. Voor veel vrouwen zelfs onbetaalbaar."



Sinds de start van het Geef om Haar Fonds kon Think-Pink al meer dan 4.000 vrouwen helpen. Per maand ontvangt het fonds zo'n 3.000 staarten vanover de hele wereld. Heidi Vansevenant: "Vaak zit er een brief bij met een aangrijpend persoonlijk verhaal. Een vrouw die zelf borstkanker had. Of een jong meisje dat haar paardenstaart schenkt voor haar mama of oma. We kunnen jammer genoeg niet iedereen een antwoord sturen, maar deze verhalen verwarmen onze harten enorm."



Wil je zelf je staart doneren? Op think-pink.be/geefomhaar vind je meer informatie.