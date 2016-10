Jani wil stoppen met 'Zo Man Zo Vrouw'

Door: redactie

Zowat 300.000 mensen schuiven iedere woensdag aan voor een nieuwe aflevering van 'Zo Man Zo Vrouw'. Een erg succesvol programma dus, maar toch zou het wel eens het laatste seizoen kunnen zijn. Jani denkt er immers over om te stoppen.

Na al die jaren heeft Jani nog steeds stress als er een nieuw seizoen gelanceerd wordt. "En met de jaren lijkt dat erger te worden, omdat je al zo lang dat succes mag ervaren en weet dat er ooit een dag komt dat het voorbij zal zijn. Ik ben er zeker van dat ik nog even voort kan, maar het is wel belangrijk om te weten wanneer je moet stoppen met een succesvolle reeks", vertelt hij in Het Nieuwsblad.



En dat punt zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan we denken. Jani denkt er immers over om na het volgende seizoen te stoppen met Zo Man Zo Vrouw. "Ik ben zowat de enige die er zo over denkt. Zelfs mijn crew wil doorgaan omdat het zo'n leuk programma is om te maken. Ik ook hoor, maar ik wil liever zelf beslissen wanneer het stopt."



Maar zijn fans hoeven niet meteen te wanhopen. Er komt dus nog een volgend seizoen, Jani filmt momenteel ook een vervolg op Jani Gaat én de Jani Academy - zijn stylingschool - gaat binnenkort van start. "Ik wil het merk Jani voort uitbouwen", klinkt het. "Ik ben realistisch. Nú dragen mensen me op handen, maar dat heb ik ook al gezien bij collega's die nu vergeten zijn."