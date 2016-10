Boeken Bob Dylan plots razend populair

Door: redactie

14/10/16 - 05u47 Bron: AP

© afp.

Nu Bob Dylan de hoogste literaire status heeft bereikt, gedragen zijn fans zich ook als lezers. Beroemd geworden door zijn muziek, kreeg Dylan gisteren de Nobelprijs voor de Literatuur voor zijn songteksten. Diezelfde dag nog zorgt dat voor een enorme stijging in de verkoop van zijn boeken.

Dylans memoire 'Chronicles: Volume One' en een verzameling liedteksten 'The Lyrics: 1961-2012' stegen gisteren meteen op de Amerikaanse boekenlijsten. Het boek was aan het einde van de dag zelfs uitverkocht op boekensite Amazon. Ook zijn muziekalbums verkochten als zoete broodjes, vooral 'Bob Dylan's Greatest Hits' en 'Blonde on Blonde'.



Bob Dylan won gisteren de Nobelprijs voor Literatuur van 2016 voor "het scheppen van nieuwe po√ętische uitingen binnen de traditie van het Amerikaanse lied". Dat liet de Zweedse Academie weten.



Musicus, zanger en dichter Dylan, 75 jaar geleden geboren als Robert Zimmerman, werd al jaren als mogelijke winnaar van de Nobelprijs getipt, maar weinig experts verwachtten dat de academie de prestigieuze prijs zou toekennen aan een genre als de popmuziek. De literatuurprijs is de laatste van de Nobelprijzen die dit jaar werden toegekend.