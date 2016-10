Na 17 jaar K3: Karen gaat solo

STIJN VAN HOVE

14/10/16 - 04u44

© Florian Van Eenoo photonews.

Karen Damen (41) start een nieuw muzikaal hoofdstuk. In het voorjaar trekt de zangeres naar de studio om er - na 17 jaar K3 - een eerste solo-album in te blikken. "De plannen zijn concreet, maar of ik in het Engels, Frans of Antwerps zal zingen, dat weet ik nog niet. Misschien gebruiken we de opnames van het hele proces ooit wel voor televisie."