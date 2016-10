Steven Van Herreweghe verlaat Woestijnvis

Door: redactie

Steven Van Herreweghe verlaat productiehuis Woestijnvis. Dat heeft hij zonet gezegd in Glammertime, het showbizzmagazine op VIER.

Van Herreweghe zal nog verder programma's maken, maar het is tijd voor iets nieuws, zei hij zelf in het programma. Er zou geen sprake zijn van onenigheid, alles gebeurt in de beste verstandhouding.



In een mail aan zijn collega's laat hij nog iets meer los. "Het was als jonge gast mijn droom ooit in de buurt te komen van Mark Uytterhoeven. Ik ben uiteindelijk 16 jaar in de buurt gebleven. En nu is het tijd voor iets anders. Het voelt een beetje als tegen je ouders zeggen dat je alleen gaat wonen. Maar het voelt wel juist. Wetende dat ik jullie allemaal ga missen."



Erik Van Looy

"Woestijnvis is een deel van mijn leven dat voorgoed in mijn hart zit", gaat hij verder. "Ik heb kunnen leren van de grootsten, maar ook van Erik Van Looy. Maar bovenal heb ik tijdens die 16 jaar prachtige tijden beleefd. Gelachen, gevloekt, gehuild, afgezien, gezegevierd en vooral heel veel vrienden gemaakt. Bedankt voor alles en nog veel meer! En als jullie me binnenkort op FOX tv kort na de middag een telefoonspelletje zien presenteren, zwaai dan eens. Dan weet ik dat er toch tenminste iemand kijkt."



Van Herreweghe werd bekend als wrapper voor Ketnet, eind jaren negentig. Daarna ging hij aan de slag bij Studio Brussel en presenteerde er Cuisine X, Het Ministerie Van Miserie en De Jaren Stillekens. Hij kreeg ook een wekelijkse rubriek in De Laatste Show en maakte enkele reportages voor Vlaanderen Vakantieland. In 2007 werd hij wereldberoemd in Vlaanderen door de tv-quiz De Slimste Mens ter Wereld te winnen.



De Jaren Stillekes

Hij ging vervolgens aan de slag bij Woestijnvis en startte achter de schermen met zijn eerste eigen volwaardig televisieprogramma: De Jaren Stillekes. Dat kwam er in het najaar van 2009 en 2010. Een jaar later nam hij de fakkel over van Tom Lenaerts in De Pappenheimers. In het najaar van 2014 liet hij bekende Vlamingen hun lot in zijn handen leggen, in Het Beste Moet Nog Komen. In het voorjaar van dit jaar stofte hij zijn kokers terug af en presenteert hij een gloednieuw seizoen van De Pappenheimers.