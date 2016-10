'Herooëktn oarink': Piet Huysentruyt brengt West-Vlaams kookboek uit

Door: redactie

13/10/16 - 14u33 Bron: Belga

© VIER.

Sterrenkok Piet Huysentruyt brengt met 'Piet int Westvlams' een nieuw kookboek uit dat volledig in het West-Vlaams is geschreven. Het boek met vijftig streekgerechten is vandaag voorgesteld in Izegem.

"Zeure stampers van oes moedre" en "Herooëktn oarink van oes voadre". Met "Piet int Westvlams" brengt de kok vooral een eerbetoon aan zijn moeder en zijn vader die volgens Huysentruyt hem de stiel van het koken hebben geleerd. "Dit boek moest, omdat het terug gaat naar alles wat ik ben", aldus Kortrijkzaan.



In het boek staan 50 gerechten, ingedeeld per streek. Alle recepten zijn in het West-Vlaams geschreven en ook de de dialecten zijn aangepast aan de streek van waar de gerechten afkomstig zijn. Van "Gekapt me ne brunn boteram en pikels" uit Kortrijk, tot "Gekokte lanhoestientjes me vesche majnèèze" uit Heist. Er werden zelfs taalspecialisten ingeschakeld om de juiste bewoording en schrijfwijze neer te pennen. Voor de niet-West-Vlaming staan alle gerechten ook in het algemeen Nederlands beschreven.



"Het is ook het eerste boek dat ik helemaal zelf geschreven heb, met een blad papier en een balpen", aldus Huysentruyt. "We schrijven al een lang succesverhaal met Piet", aldus Johan Ghysels van uitgeverij Lannoo. "We hopen vooral dat de mensen veel 'leute' beleven aan het ontcijferen van de ingrediënten en dat de gerechten smaken."