Beroofde Kim Kardashian voorlopig nog niet aan het werk

Door: redactie

13/10/16 - 04u43 Bron: ANP/BuzzE

Kim Kardashian © afp.

Kim Kardashian is nog niet klaar om haar werkzaamheden op te pakken. De beroofde realityster heeft een klus in een nachtclub in Las Vegas afgezegd. In een officiële verklaring laat de club weten dat Kim 'wegens recente omstandigheden' niet aanwezig kan zijn.