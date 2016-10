Drake annuleert rest van Amerikaanse tournee

Door: redactie

12/10/16 - 19u13 Bron: ANP/BuzzE

© ap.

De enkelblessure van Drake is ernstiger dan gedacht. De zanger en rapper moet daarom noodgedwongen de rest van zijn Summer Sixteen Tour afzeggen.

Drake (30) heeft al langer last van zijn enkel, maar ging tot dusver gewoon door met optreden. Dat had hij beter niet kunnen doen, want daardoor is zijn blessure erger geworden, zegt zijn woordvoerder tegen People. Vorige week werd al bekend dat Drake drie concerten in Toronto (Canada), Philadelphia en Newark had geannuleerd. Nu moet ook een streep door de laatste drie optredens van de tour.



De kans is groot dat Drake pas volgend jaar weer op het podium staat. In januari begint hij met zijn Europese tournee 'The Boys Meets World Tour', die hij aftrapt met twee optredens in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vervolgens reist Drake door naar het Verenigd Koninkrijk. Daarna zijn Ierland, Duitsland, ons land, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Frankrijk aan de beurt.



Op dinsdag 28 februari staat hij in het Antwerpse Sportpaleis. De ticketverkoop start komende vrijdag, 14 oktober, om 10u via proximusgoformusic.be