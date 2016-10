Lily Allen in tranen na bezoek aan Calais: "Ik excuseer me in naam van mijn land"

Sven Van Malderen

12/10/16 - 16u30 Bron: BBC; Daily Mail

Lily Allen heeft na een bezoek aan de Jungle van Calais haar excuses aangeboden voor de ellende waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden. Toen de Britse zangeres een 13-jarige jongen uit Afghanistan ontmoette, barstte ze zelfs in tranen uit (vanaf 6'55" in bovenstaand filmpje). De tiener verblijft er al twee maanden, zijn vader woont naar eigen zeggen in Birmingham. "Het lijkt er sterk op dat de Engelsen jouw leven tot drie keer toe in gevaar gebracht hebben", verklaarde Allen. "We hebben je land gebombardeerd en je in de handen van de taliban geduwd. En nu zet je je leven op het spel om ons land binnen te raken. Ik excuseer me in naam van mijn land. Het spijt me dat we jullie dit allemaal aandoen."

Wow, so much abuse for apologizing to a helpless child for the part this country has played in contributing to his dire situation. — lily allen (@lilyallen) Allen maakte de oversteek voor het BBC-programma 'Victoria Derbyshire'. Ze hielp een handje in een opslagplaats waar hulpgoederen verzameld werden, maar raakte pas echt ontroerd door de wanhopige verhalen die vrouwen en kinderen vertelden. "Deze mensen hebben het comfort en de stabiliteit die ze vroeger kenden moeten opgeven. Ik denk niet dat iemand uit vrije wil de keuze zou maken om in deze Jungle te verblijven. Ik zit tijdens etentjes vaak genoeg naast miljonairs, ik zou hen de volgende keer graag willen vragen om wat geld uit hun zakken te halen", vertelde ze achteraf. © Kos.

A lot of people saying I should be more concerned about cases of migrants raping our own citizens. — lily allen (@lilyallen) Dat Allen het zo opneemt voor de vluchtelingen werd haar niet overal in dank afgenomen. "Wow, zo veel slechte reacties omdat ik me excuseerde bij een hulpeloos kind voor de rol die dit land gespeeld heeft in zijn catastrofale situatie", klonk het op Twitter. "Veel mensen zeggen dat ik me beter zorgen zou maken over de migranten die onze eigen burgers verkrachten. Maar ik had het over de 1.022 kinderen die daar zonder enige begeleiding zitten en volgende week weg moeten. Ik heb nog geen verhalen gehoord over kinderen die hier iemand verkracht hebben. Integendeel, de kans is veel groter dat zij het slachtoffer worden van misbruik." © Kos.