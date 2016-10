'Gezegende' Janet Jackson (50) showt babybuikje

Door: redactie

12/10/16 - 15u35 Bron: AD.nl

Janet met haar man Wissam Al Mana. © getty.

Janet Jackson heeft eindelijk zelf bevestigd dat ze zwanger is. In een fotoshoot voor People laat de 50-jarige zangeres haar groeiende babybuik zien. "We danken God voor zijn zegening'', zegt Janet in het bijbehorende artikel.