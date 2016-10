Gene Thomas gaat drie keer voor 'Zwart' (en haalt inspiratie bij Justin Bieber en Robert Palmer)

Door: Peter De Smedt

12/10/16 - 14u49

video De 'zwarte van K3' had hij al, maar vandaag kiest Gene Thomas drie keer voor Zwart, zijn gelijknamige, nieuwe single. "Als je Zwart zegt, dan klinkt dat direct zwaar, beladen en negatief. Dat gevoel herken je niet als je luistert naar mijn song of kijkt naar mijn video", verduidelijkt Gene.

Voor die clip heeft hij zich laten inspireren door Robert Palmers legendarische Addicted To Love uit 1985. Drie jonge, mooie vrouwen met zwarte pruiken, rode lippenstift, gitaar, synthesizer en drum kleuren met Gene de video. Zwart is de voorbode van het nieuwe Gene Thomas-album Warme wintersongs, dat vrijdag 18 november verschijnt.



"Ik ben al heel mijn leven lang gefascineerd door kleuren. Ben ik aan het schilderen, dan wordt het ofwel iets heel sober, ofwel een messie van alles door elkaar. Ik noem het rock-art, een combinatie van pop- en street-art. Voor mij is dat in het leven ook zo. Ik ben een man van extremen. Zonder zwart bestaat er geen wit, maar zonder zwart-wit bestaan er ook geen kleuren", zegt Gene Thomas.



Justin Bieber

Botsende gedachten en tegenstellingen zijn er in overvloed als je luistert naar Genes nieuwste single. "Het liedje vertelt het verhaal van iemand die zijn partner onvoorwaardelijk graag ziet. Toch duiken er in zijn hoofd allerlei rampscenario's en doembeelden op. Negatieve gedachten, maar die worden uiteindelijk weggedrukt vanuit de gedachte dat het droombeelden zijn."



Gene Thomas en producer Wim Claes hebben goed geluisterd naar de hedendaagse artiesten. Gene: "Wij hebben allebei twee kinderen. Die groeien op met de muziek van Justin Bieber, Bruno Mars enzovoort. Voor ons werkt dat productioneel inspirerend, omdat het goed is wat zij maken".



Arty-farty

Tot slot zijn er nog de drie jongedames die figureren in de videoclip. De bloedmooie Julie van Looveren wordt geflankeerd door Cindy Vandendriessche (finaliste Miss Supermodel Belgium 2016) en Kimberley Roos (tweede eredame Miss Supermodel Belgium 2015). Met zwarte pruiken en rode lippenstift zorgt het trio voor het arty-fartykarakter van de clip.