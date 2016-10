"Zelfs uw ma loopt kans met aids besmet te geraken": Homo Turisticus steunt HIV-onderzoek van UZ Gent

Door: redactie

12/10/16 - 09u43

Met wekelijks 25.000 infecties wereldwijd is HIV nog steeds het meest dodelijke virus ter wereld. Aandacht en financiële middelen blijven daarom levensbelangrijk. Meer bepaald in het UZ Gent verricht men baanbrekend onderzoek naar de genezing van HIV, en dat verdient meer aandacht en financiële steun. Met die insteek nam Bekende Gentenaar en Homo Turisticus Jan Matthys samen met het UZ Gent een 'wijs' filmpje op.

In zijn gevatte stijl roept de sympathieke Gentenaar iedereen op om zich in te schrijven voor het fundraising evenement van HIV Ontrafelen en UZ Gent dat op 26 november plaatsvindt in Gent. Alle inschrijvingsgelden gaan integraal naar HIV-onderzoek. "Schrijf jullie zeker in, want met wat chance is het de laatste keer dat we dit organiseren, gezien het baanbrekend werk dat ze hier in Gent verrichten", aldus Matthys in het filmpje.



Inschrijven kan hier.