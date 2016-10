Georges Meus verschijnt plots in keuken 'Dagelijkse Kost' met prangende vraag

Karen Van Eyken

video Georges Meus houdt van verrassingsbezoekjes aan zijn papa. Dat hebben de kijkers van Dagelijkse Kost ook vanavond kunnen vaststellen. Het schattige jongetje zit dit keer met een prangende vraag die écht niet kan wachten. Dus loopt hij gewoon de set van Dagelijkse Kost binnen op zoek naar het antwoord.

Georges vraagt zich namelijk af of zijn papa Jeroen wel een koprol in de zetel kan doen of in staat is tot een handenstand in het water?



Nadat de tv-kok bevestigend heeft geantwoord, wil hij van zijn kant wel eens de koprol van zijn guitige kapoen zien. En dus gaat Georges aan de slag in de zetel en toont zijn perfecte kunstje.