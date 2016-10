Francesca Vanthielen doet trieste vaststelling: "Ik krijg geen televisiewerk meer"

Karen Van Eyken

Op het scherm hebben we haar al een hele tijd niet meer gezien. En daar is een reden voor. Als veertigplusser, krijgt Francesca Vanthielen amper nog televisiewerk aangeboden. Dit vertelde ze tijdens het programma 'De bende van Annemie' op Radio 1.

"Op dit moment presenteer ik geen programma en heb ik ook niets in het vooruitzicht, dus hou ik me bezig met andere zaken die me boeien", verklaarde ze.



In 2007 werd Martine Prenen plots en zeer onverwacht aan de kant geschoven. Toen al vroeg Vanthielen zich af wie bepaalde dat Prenen over haar hoogtepunt heen was en of ze ooit zelf aan de beurt zou zijn.



Dat lijkt op dit moment te gebeuren. De 43-jarige presentatrice heeft moeten vaststellen dat ze sinds haar 41ste niet meer aan de bak komt. Ook andere collega's die een bepaalde leeftijd hebben bereikt, vinden bij VTM geen werk meer, merkt ze. Birgit Van Mol (48) moet de uitzondering zijn die de regel bevestigt. Vanthielen vindt niet dat je er een systeem moet in zien. Ze wijt het aan de tijdsgeest: "Het is stilaan een gewoonte geworden."



"Een commerciële zender doet steeds aan verjonging. Gelukkig heb ik nog heel veel interesses en kan ik nog elders terecht", besluit ze.