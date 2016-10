Prematuurtje (5) overleeft dankzij Bruce Springsteen en ontmoet nu haar held

Door: Fien Tondeleir

11/10/16 - 18u41 Bron: AD & New York Post

Mama Kelley en Juniper ontmoeten kort Bruce Springsteen. © Kelley French.

Zo groot als een barbiepop of "een eekhoorn", zoals mama Kelley French het zelf verwoordde. Dat was Juniper toen ze in april 2011 in Indiana, de Verenigde Staten, geboren werd. Zes maanden lang moest het meisje in de couveuse blijven. Ze zweefde tussen leven en dood, maar haalde het uiteindelijk toch... dankzij de muziek van Bruce Springsteen. Na vijf jaar konden Junipers ouders de Amerikaanse rockzanger eindelijk bedanken.

Juniper ging al mee met haar ouders naar een concert in Louisville. © Kelley French. De kleine Juniper - het eerste kindje van het Amerikaanse koppel Kelley en Tom French - werd 17 weken te vroeg geboren en woog amper 1 kilo. Haar mama omschreef het meisje als "een kleine eekhoorn." Juniper lag zes maanden in het ziekenhuis, mocht de eerste twee weken niet worden geknuffeld en kon niet zien of zelfstandig ademen. Drie weken oud was ze toen de dokters een gaatje maakten in haar buik in een poging haar te redden. Vele operaties volgden, maar er was echter weinig hoop dat de kleine meid het zou halen.



Waitin' on a Sunny Day

Aan opgeven dachten ouders Kelley en Tom echter niet. Beiden zegden hun job op om zestien uur per dag bij hun dochter te waken. Om de tijd te doden, lazen ze het meisje verhalen van Charles Dickens en Harry Potter voor. Vader Tom legde zelfs een iPod in de couveuse met daarop - op repeat - de songs van Bruce Springsteen. Het was, samen met de stem van haar moeder en vader, het eerste geluid dat hun dochter te horen kreeg.



Tom, al veertig jaar hevig fan van de Amerikaanse rockzanger, wilde voor zijn meisje immers een wereld creëren dat groter was dan de couveuse en haar piep- en alarmgeluiden. "Juniper moest weten dat er iets was in deze wereld waar ze moest voor blijven vechten", verklaarde hij toen zijn daad. "Telkens wanneer we dachten dat Junipers hartje het zou begeven, bracht - erg toepasselijk - 'Waitin' on a Sunny Day' van Bruce Springsteen er haar weer bovenop." Lees ook Lesley-Ann Poppe: "Vrouwen zijn vriendelijker nu ik zwanger ben"