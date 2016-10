Dana Winner: "Soms wil ik mijn hoofd tegen de muur slaan van de pijn"

Door: redactie

Een allesoverheersende pijn die je belemmert in je carrière en bij de zorg voor je gezin: veel mensen, vooral vrouwen, worden getroffen door migraine, maar de impact op hun leven wordt vaak onderschat. "Soms weet je gewoon geen blijf met jezelf", vertelt Dana Winner, die al jaren last heeft van migraine, in Story.

"Mijn migraineaanvallen zijn begonnen na de zwangerschap van mijn dochter Chinouk, die nu zeventien is", vertelt Dana in Story. "Ik had er aanvankelijk veel last van en merkte meteen dat het erger was dan gewone hoofdpijn. De pijn is heel intens maar valt moeilijk te omschrijven, eigenlijk moet je het zelf meemaken om het te begrijpen. Soms weet je gewoon geen blijf met jezelf en wil je je hoofd het liefst tegen de muur slaan. Vroeger had ik er elke maand last van, want bij mij was het vooral hormoongerelateerd. Mensen dachten vaak dat het 'tussen mijn oren' zat, maar dat was dus niet zo. Intussen heb ik het beter onder controle.'"



Eerste symptomen

"Ik herken de eerste symptomen ook: een enorme druk rond mijn ogen. Die pijn trekt tot in mijn nek en dan span ik automatisch alle spieren op. Ik kan ook moeilijk licht verdragen en moet vaak overgeven. Verschrikkelijk, je weet je geen houding meer te geven van de pijn en je wilt het liefst gewoon drie dagen in een donkere kamer liggen... Vroeger kon ik daar heel paniekerig van worden. Eén keer kreeg ik een opstoot vlak voor ik het podium op ging, en moest ik overgeven. Tja, wat doe je dan? Jezelf bij elkaar rapen en toch dat podium op stappen. Dat is mijn job, optreden is mijn leven. Tegenwoordig neem ik wel de anticonceptiepil door, zo hou ik mijn hormonen in balans en verminder ik de kans op migraine. Vlak voor of tijdens een optreden ligt mijn focus bovendien bij de show, dat helpt ook. Achteraf moet ik het dan wel bekopen en steekt de migraine soms eens zo sterk de kop op."



Migraine en kinderen

Migraine en kinderen zijn geen goede combinatie. "Ik kreeg vroeger ook soms een opstoot toen Chinouk nog klein was. Dan zei ik gewoon: 'Mama moet nu even gaan liggen, meisje'. En dat begreep ze dan wel. Een kind merkt het als mama of papa zich niet lekker voelt. Ik merk nu ook dat Chinouk weleens last krijgt van hoofdpijn tijdens examenperiodes, maar bij haar heeft het dan wel met spanning te maken. Chinouk heeft veel slaap nodig om te recupereren. Ik denk dat het eerder om gewoon hoofdpijn gaat dan om echte migraine, maar het zit wel in de familie. Mijn mama had vaak migraine en ook mijn broer heeft er last van gekregen. Ik heb hem zelfs ooit met zijn hoofd tegen de muur zien slaan omdat hij zich geen raad meer wist met die verschrikkelijke pijn."



Botox

Dana koos bewust voor botox als behandeling en daar heeft ze nog steeds baat bij. "botox legt je spieren plat, het vermindert de druk in je hoofd en dat zorgt voor verlichting. Indertijd heb ik bakken kritiek gekregen omdat ik ervoor uitkwam dat ik Botox gebruikte tegen migraine. Er was echt een taboe rond ontstaan en mensen trokken mijn verhaal uit de context. Ze zagen het eerder als een luxueus beautyproduct, terwijl het voor mij een doeltreffend middel was om te genezen. En ja, het helpt ook tegen rimpels. Elk nadeel heeft zijn voordeel, toch? Of het voor iedereen helpt, weet ik niet, dat moet ieder voor zichzelf uitmaken. Maar mij geeft het een zekere rust. Laatst zag ik op Canvas een reportage waarin een hele groep artsen mijn verhaal min of meer bevestigde. Weet je dat er tegenwoordig zelfs injecties in de hals worden gegeven? Gewoon omdat migraine spanningen geeft tot in je nek. Het is jammer dat er nog steeds zo fel wordt gereageerd op botox. Mensen trekken soms veel te snel conclusies..."