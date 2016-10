Lesley-Ann Poppe: "Vrouwen zijn vriendelijker nu ik zwanger ben"

Door: redactie

In augustus openden ze hun Beauty Academy, deze maand verhuizen ze en in november krijgen ze een zoontje samen. Het is bijna niet te geloven dat Lesley-Ann Poppe (37) en Kevin Lebreton (28) nog maar sinds januari samen zijn.

Lesley-Ann Poppe is intussen 8 maanden zwanger, maar de afgelopen maanden beleefde ze op een veel rustigere manier dan bij haar eerste zwangerschap, negen jaar geleden. "Toen durfde ik zelfs geen thee drinken! Nu gebruik ik gewoon mijn gezond verstand", vertelt Lesely-Ann in Story.



"Van kwaaltjes had ik nauwelijks last, maar mijn conditie is rampzalig en mijn bloeddruk is aan de lage kant, dus af en toe word ik duizelig en moet ik gaan zitten. Tijdens mijn vorige zwangerschap kwam ik ook zo'n veertig kilo bij, die waren er na drie maanden gelukkig af. Momenteel weeg ik vijftien kilo meer dan voor de zwangerschap, maar ik maak er mij niet druk in. Het belangrijkste is dat ik een gezond kindje op de wereld zet, hoe ik eruit zie is een zorg voor later. Ik merk trouwens dat vrouwen nu anders reageren op mij: ze zijn veel vriendelijker en mijn Instagram-account heeft plots veel meer vrouwelijke volgers. Daar zit mijn zwangerschap vast voor iets tussen", lacht de blondine.



Nog een baby

Kevin liet ondertussen al weten dat hij nu al van een tweede kind droomt. Maar deelt Lesley-Ann die droom ook? "Laat ons beginnen bij het eerste en zien hoe dat loopt. Wie weet hebben we een huilbaby en denken we: nooit meer. Maar het kan net zo goed geweldig verlopen en dan ben ik volgend jaar misschien al opnieuw zwanger. Een groot gezin met drie zonen lijkt me wel stoer...", besluit ze.