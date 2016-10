Erik Van Looy: "Ik ga bijna elke dag op restaurant. Alleen, in een hoekje"

Door: redactie

11/10/16 - 08u43 Bron: Story

© VIER.

Erik Van Looy (54) stoomt zich klaar voor een nieuw seizoen van De Slimste Mens ter Wereld en eind oktober komt zijn nieuwe film De Premier uit. Geen wonder dat hij weinig tijd heeft voor de liefde, alhoewel hij toegeeft dat hij het best leuk vindt om weer vrijgezel te zijn.

Erik Van Looy mag niet klagen, heel wat vrouwen vinden hem een aantrekkelijke man, maar zelf voelt Erik zich geen loslopen wild sinds hij gescheiden is. "Ik voel me eerder gevogelte, denk ik", lacht hij in Story. "Ik heb me nooit loslopend wild gevoeld, ik ben dan ook zesentwintig jaar getrouwd geweest. Marc Reynebeau heeft me ooit een verhaal verteld van een vrouw die hem een slipje had toegestuurd. Maar zelfs dat is me nog nooit overkomen. Ook op Facebook word ik niet bestookt met verzoekjes want ik zit niet op sociale media. Er komt al zoveel info op mij af, via de nieuwssites, de kranten... soms is het gewoon te veel. Ik ben zelfs gestopt met het lezen van al die dikke weekendkranten, niks om trots op te zijn. Ik heb ook maar 25 films gezien dit jaar, tegenover de gebruikelijke 250. Vroeger zag ik er 600 op een jaar. Het is gewoon een apart jaar, van veel werken."



Niet meer naar Hollywood

Eind oktober gaat De Premier, de nieuwste film van Erik, in première, maar Hollywood-ambities heeft de regisseur niet meer. "Die behoefte is weg, ja. Ik heb mijn plicht gedaan", vertelt hij. "Ik ben tweehonderd keer in Los Angeles geweest. Als Koen De Bouw straks ginder zit voor de opnames van de tv-reeks The Last Tycoon, zal ik hem misschien eens gaan bezoeken én er zal ook wel wat Amerikaanse belangstelling zijn voor De Premier, maar ze gaan echt op hun knieën moeten zitten om me ginds nog aan het werk te krijgen. Los Angeles was nochtans mijn lievelingsstad en ooit zal ik er nog weleens graag naartoe gaan. Maar ondertussen amuseer ik mij hier in Vlaanderen wel."



Alleen op restaurant

Dat amuseren doet Erik zoals eerder gezegd, zonder vrouw aan zijn zijde. "Ik ga bijna dagelijks op restaurant. Ik bel op voorhand naar mijn vast adresje, een Italiaanse bistro om de hoek, om mijn eten te bestellen. Ik ga telkens op hetzelfde plekje in een hoekje zitten, een beetje uit het zicht van de mensen. En dan speel ik wat op mijn smartphone. Tien minuten later ben ik alweer buiten. Heel makkelijk."