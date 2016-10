Shia LaBeouf getrouwd in Las Vegas door 'Elvis Presley'

Bewerkt door: Redactie

Shia LaBeouf (30) is gisteren in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Mia Goth (23). De twee kozen voor een huwelijk in Las Vegas, waarbij ze getrouwd werden door een Elvis Presley-imitator.