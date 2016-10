Nathalie Meskens toont afgetraind lichaam op Instagram

Door: redactie

10/10/16 - 18u51 Bron: Instagram/Eigen berichtgeving

Gezonder eten, een intolerantietest én uiteraard heel wat bokstraining voor haar rol in de film 'Pippa': Nathalie Meskens heeft de laatste tijd niet stilgezeten, met deze mooie foto van haar afgetrainde lichaam op Instagram als resultaat.

Een kleine week geleden bevestigde de actrice dat haar huwelijk met Jeroen Van Dyck een erg moeilijke periode doormaakt. Ze wilde daar toen niet verder op ingaan.



Op zakelijk vlak gaven ze wel aan dat er alvast niks aan hun samenwerking zal veranderen. In 2012 openden ze samen hun eerste Thaise restaurant in Antwerpen, Yam Thai. Drie jaar later kwam daar nog een tweede zaak bij, Nimman.



Stralend gelukkig

Meskens dook de voorbije maanden op professioneel vlak overal nochtans stralend gelukkig op. In haar eigen alweer gesmaakte nieuwe VTM-reeks 'Little Big Shots' bijvoorbeeld, waar ze zich ontpopte tot tv-mama van supergetalenteerde kinderen. Zo ook tijdens en na de opnames van de nieuwe Vlaamse film 'Pippa', waarin ze al het stuntwerk voor haar eigen rekening neemt.



Intussen startte ze haar eigen muziekshow 'Meskens in Motown' op. En straks is ze ook weer te zien in een nieuw seizoen van 'Tegen de Sterren Op'. Haar echtgenoot vertoefde na zijn rol in de telenovelle 'David' in 2009, waarin hij samen met Meskens speelde, meer achter de schermen en ontfermde zich vooral over het runnen van hun twee restaurants.