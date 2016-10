Zo leerde Sergio Herman zijn vrouw kennen

Door: redactie

10/10/16 - 15u15 Bron: vmma

video

Ellemieke Vermolen is de vrouw van topchef Sergio Herman. Maar hoe leerden zij elkaar kennen? Daar zat haar broer en de collega's van Sergio voor iets tussen. Meer van dat in Sofie in de keuken van Ellemieke. Vanavond bij VTM.