Serena Williams kruipt mee op podium bij Beyoncé

video Dat Beyoncé en Serena Williams goed overeenkomen, is geen geheim. Toch waren de fans van Queen Bey erg verbaasd toen de tennisster dit weekend mee op het podium kroop en een dansje ten beste gaf.

© ap.

De twee vriendinnen trekken al even met elkaar op. Zo sprong Beyoncé altijd voor haar in de bres als Serena onder vuur kwam te liggen voor haar 'mannelijke' uiterlijk. Daarnaast mocht Serena ook figureren in een deel van Lemonade, de film die bij het gelijknamige album hoort.



En die cameo deed ze dit weekend nog eens over. Vrijdagavond vond het laatste optreden van de Formation Tour plaats in New Jersey, en daarvoor had Beyoncé niet alleen manlief Jay Z meegebracht, maar ook Serena mocht even het podium op. Ze nam plaats op een troon tijdens het nummer 'Sorry' en paradeerde als een volleerd model rond. Hoera voor girlpower! Maar dat ritmegevoel, daar is precies toch nog wat werk aan.