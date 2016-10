Door: redactie

Stand-upcomedian Wouter Deprez heeft gisteren zijn nieuwste show en boek voorgesteld: 'Bloemen, bijen en borstbollen'. De voorstelling gaat over de borstkanker die zijn vrouw Marjan trof. Oorspronkelijk was Deprez bezig met het boek 'Bloemen en bijen', maar toen eind maart de diagnose van Marjan kwam, heeft hij er 'borstbollen' nog aan toegevoegd. Het is zijn meest persoonlijke werk ooit.