Foto van Matt Damon is niet wat het lijkt

Speelt Matt Damon binnenkort mee in een historische film? Dat is het eerste dat wij dachten bij het zien van bovenstaande foto. Maar niets blijkt minder waar.

De man op de foto is immers niét Matt Damon, maar de vader van Redditgebruiker 'Coffeandtrout'. Die postte een foto van zijn ouders tijdens hun huwelijk in 1961. Matt Damon was toen 9 jaar oud.



"Ik vind dat mijn pa op Matt Damon lijkt", aldus de anonieme man. Een understatement noemen we dat, want zelfs de lachrimpels lijken op die van Damon. Maar vergelijk vooral zelf: