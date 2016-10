Actrice Grey's Anatomy: "Ik ben biseksueel"

Door: Redactie

9/10/16 - 06u15 Bron: AD.nl

Sara Ramirez. © ap.

Grey's Anatomy-actrice Sara Ramirez is er voor het eerst openlijk voor uitgekomen biseksueel te zijn tijdens een toespraak in de Amerikaanse stad Los Angeles. Ze hoopt zo andere mensen, en dan met name jongeren, te inspireren die bang zijn om zichzelf te zijn.