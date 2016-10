Zo extravagant ziet het leven eruit van de nieuwe vlam van Tanja Dexters

Door: redactie

8/10/16 - 18u55 Bron: Instagram

Ze sloeg een van Italiës meest begeerde vrijgezellen aan de haak. Sinds ze een relatie begon met de vijftien jaar jongere Ignazio Moser (24) - zoon van wielerlegende Francesco - heeft Tanja Dexters (39) haar entree gemaakt in de Italiaanse jetset. Want Ignazio is niet alleen knap, hij houdt er ook een extravagante levensstijl op na. Van fancy feestjes tot dure sportwagens. Kijk maar mee!