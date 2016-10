Robert De Niro maakt Trump met de grond gelijk: "Hij is een hond"

Door: redactie

video Robert de Niro heeft ongenadig hard uitgehaald naar de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. In een video op social media maakt de acteur hem met de grond gelijk.

"Hij is zo ongelooflijk stom. Hij is waardeloos, hij is een hond, hij is een varken, hij is een oplichter, een straathond die niet weet waar hij over praat, iemand die zijn huiswerk niet doet, het ook niet boeit, denkt dat hij heel wat is, zijn belasting niet betaalt. Hij is een idioot", somt De Niro op.



"Het maakt me woedend dat dit land tot het punt is gekomen om deze idioot te brengen waar hij nu is", gaat De Niro verder, die zelfs nog een stapje verder wil gaan. "Hij zegt dat hij het leuk vindt om mensen in het gezicht te slaan? Nou, ik zou hem graag eens in het gezicht slaan. Is dit iemand die we president willen maken? Ik denk het niet."



De video was al gemaakt voordat Trump vandaag door het stof moest vanwege vrouwonvriendelijke uitspraken.