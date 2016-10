Candice Swanepoel bevalt van zoon Anaca

Door: redactie

8/10/16 - 08u29

Het Zuid-Afrikaanse model Candice Swanepoel en haar verloofde Hermann Nicoli werden gisteren de ouders van een dochter: Anaca. Het 27-jarige Victoria's Secret-model en Nicoli (34) zijn al elf jaar samen en kondigden in augustus al aan dat ze hun eerste kind Anaca zouden noemen.

De voorbije maanden hield Swanepoel haar fans via Instagram op de hoogte van haar zwangerschap. Zo potte ze in augustus foto's van de babyshower in Brazilië met safari als thema. Daar maakte ze de naam van haar zoon bekend, het Braziliaanse woord voor een vogel.