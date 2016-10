Akoestische gitaar Prince onder de hamer

Door: redactie

8/10/16

Fans van het in april overleden popicoon Prince kunnen in het bezit komen van één van zijn akoestische gitaren. Het instrument gaat in Los Angeles onder de hamer tijdens een veiling van popmemorabilia.

Prince gebruikte de gitaar, een vintage Gibson L48, begin jaren zeventig. Het instrument is ook te zien op de eerste professionele foto's die in 1977 van hem werden genomen. Twee van die foto's worden ook geveild op 5 november. De gitaar moet tussen de 40.000 en 60.000 dollar (38.000 en 54.000 euro) opleveren.



Volgende maand zijn meer spullen van de overleden zanger te koop. Zo gaan onder meer een paarse microfoon, handgeschreven liedteksten en een jasje van Prince onder de hamer. Op de 'Icons & Idols: Rock N' Roll Auction' is ook een politierapport uit 1968 te koop. Dat werd opgesteld nadat Jimi Hendrix was gearresteerd in Göteborg omdat hij vernielingen had aangericht in een hotelkamer in de Zweedse stad.