"Pas de volgende ochtend heb ik gevraagd hoe oud hij was"

SABINE VERMEIREN & STIJN VAN HOVE

8/10/16 - 05u15

© photo news.

Ze zou oud met 'm worden - daar was ze zeker van. Tót Miguel afgelopen voorjaar op haar hart trapte en ervandoor ging met zijn veel jongere vlam. Tanja Dexters (39) maakte er sindsdien een potje van: mannen, feestjes en drank - van alles véél te veel. Maar nu is er weer rust. En samen daarmee: een dijk van een verliefdheid. "Z'n leeftijd heb ik pas gevraagd toen we wakker werden. Intussen weet ik: wat is nu vijftien jaar verschil?"

© Tanja Dexters.

Zwart slankt af, maar dat is het niet. Tanja vóór de breuk en Tanja ná de breuk: dat scheelt vijf kilo. "Als ik stress heb of als het niet goed met me gaat, is eetlust het eerste dat wegvalt. Ik had dat als tiener ook al. Nog wel kúnnen eten, maar gewoon geen zin meer hebben."



Het bord soep dat ze tijdens dit interview in de Matterhorn in Antwerpen naar binnen speelt, schraapt ze tot de laatste lik leeg. "Komt door hém", zegt ze. "Echt waar. Sinds hém heb ik die eetlust weer. De dingen smaken me weer. Zag je die tomaten? Lékker."



'Hem' heeft ook een naam. 'Hem' is Ignazio Moser. Italiaan. Woonachtig: Trento, Zuid-Tirol. Zoon van Francesco Moser, de wielrenner. In het leven van Tanja gekomen in augustus. Wijnbouwer slash -handelaar. En - niet onbelangrijk - piepjong. Zoals in: 24 jaar. Tanja is er 39.



Als u dit zaterdagochtend bij de koffie leest, zit Tanja aan zijn ontbijttafel. Stelt u zich daar gerust elk cliché bij voor, want het zal niks minder zijn: Ignazio woont in een immens landgoed, omringd door de familiewijngaarden. Donderdagavond is Tanja er gearriveerd, ze zal blijven tot maandag. Het is haar nieuwe ritme, nu al anderhalve maand, als tenminste het co-ouderschap dat toelaat. Soms is het ook andersom: over twee weekends, bijvoorbeeld, is híj het die komt.



In mei kreeg Tanja de hemel op haar hoofd, toen Miguel hun huwelijk opblies. Ze zakte weg en probeerde haar gedachten te verzetten met uitgaan en onenightstands. Tot ze Ignazio tegenkwam. U leest alles over Tanja's turbulente tijd in HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.