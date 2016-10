Van de chemo naar de gym: moedige Shannen Doherty toont niet aflatende vechtlust in filmpje op Instagram

Koen Van De Sype

7/10/16 - 12u30 Bron: Instagram

video Amper een dag na een sessie chemo al richting fitnessclub gaan om te trainen, het is niet iedereen gegeven. Maar de Amerikaanse actrice Shannen Doherty (45) - die sinds begin vorig jaar strijdt tegen borstkanker - kon zichzelf toch zo ver krijgen. Ze maakte er een inspirerend filmpje over op haar Instagramaccount, dat vlot wordt gedeeld.

"Het is de dag na een behandeling met chemo zoals jullie wel zien: rood hoofd en beetje opgeblazen van de steroïden", vertelt ze in de video. "Ik voel me niet geweldig. Ik ben erg moe en was gisteravond een beetje misselijk. En ik had pijn. Liever zou ik nu in bed liggen en niks doen, maar ik heb besloten om toch naar de gym te gaan."

Het is niet altijd makkelijk en soms kan ik het niet de dag na een chemosessie, maar ik doe mijn best Shannen Doherty

Onderzoek toonde al aan dat vrouwen met borstkanker die een fitnessprogramma volgen tijdens hun chemotherapie, minder last hebben van bijwerkingen. De dosering van de chemo moet bij hen ook minder vaak worden aangepast.



Giftige stoffen

"Het is niet altijd makkelijk en soms kan ik het niet de dag na een chemosessie, maar ik doe mijn best", vertelt ze. "Het is goed om je bloed te laten rondpompen en de giftige stoffen uit je lijf te krijgen. De weg naar genezing is geplaveid met een heleboel verschillende therapieën."



Na de work-out postte ze nog dat het haar deugd had gedaan, ondanks de moeite die het had gekost. "Ik voel me een pak beter", schreef ze.