Kim Kardashian zet realityshow (voorlopig) stop

7/10/16 - 07u19 Bron: Daily Mail Door: Tine Kintaert 7/10/16 - 07u19 Bron: Daily Mail

© ap.

Kim Kardashian is beroemd geworden door haar realityshow 'Keeping up with the Kardashians', maar het ziet er niet naar uit dat er nog snel nieuwe afleveringen zullen verschijnen. Na de overval in Parijs heeft de ster alle opnames voor onbepaalde tijd stopgezet.