Had jij Stromae herkend in Parijs?

Door: Saskia Castelyns

6/10/16 - 06u44 Bron: Eigen berichtgeving

Stromae en zijn echtgenote Coralie Barbier voor de show van Louis Vuitton. © epa.

Misschien wel het opmerkelijkste beeld van de Fashion Week in Parijs: de Brusselse singer-songwriter Stromae (31) die zich sinds lang nog eens in het openbaar vertoonde, mét een totaal nieuwe look inclusief naar achteren gekamde haren en John Lennon-brilletje.