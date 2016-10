Landgoed Paisley Park van Prince open voor publiek

Door: Redactie

6/10/16 - 06u21

© ap.

Paisley Park, het complex van de overleden popster Prince in het Amerikaanse Chanhassen bij Minneapolis, gaat vandaag even open voor het publiek. Dat kan dan rondneuzen in de ruimtes waar de muziekgigant beroemde nummers opnam, woonde en in april overleed.

© ap. Er liggen nog handgeschreven notities van de muzikant in de ruimtes waar verder gitaren en keyboards staan en liggen. Vanwege de veiligheidsregels kunnen de nabestaanden van Prince Paisley Park niet openen voor dagelijkse rondleidingen. Maar de lokale autoriteiten hebben wel toestemming gegeven voor de opening donderdag en op twee andere dagen deze maand.