Josje ontroert met voorsmaakje van 'Beauty and the Beast'

video Tijdens het één-programma 'Van Gils & gasten' bracht Josje gisteren solo een ontroerende versie van 'Meisje en het Beest'. Miguel Wiels maakte het optreden van het voormalige K3'tje helemaal af met zijn ingetogen pianospel.

Met het nummer bracht de blondine de magie van het Disney-sprookje weer even tot leven. Het sprookje 'Beauty and the Beast' is tegenwoordig geliefder dan ooit. Het Belgische productiehuis Marmalade brengt de gelijknamige musical vanaf 10 december 2016 als een totaalspektakel naar Flanders Expo Gent. En dit met niemand minder dan Josje huisman als de mooie Belle in de hoofdrol.



Enkele weken geleden haalde de 90-jarige actrice Angela Lansbury alle media toen zij het themalied 'Beauty and the Beast' onder pianobegeleiding van Alan Menken zong. Een nostalgisch moment om de 25ste verjaardag van 'Beauty and the Beast', de tekenfilm, in de spotlight te zetten. Maar wat Angela kan, kan Josje Huisman met evenveel overtuiging.



Meer informatie over de musical met Josje in de hoofdrol vind je op beautyandthebeast.be.