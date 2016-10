Gordon krijgt als eerste 'Roast' over zich

Door: redactie

Tv-zender Comedy Central gaat een Nederlandse versie van The Roast maken. De eerste hoofdgast van het programma, waarin beroemdheden er op komische wijze hard van langs krijgen van hun collega's, is Gordon.

De presentator en zanger noemt het een 'onwijs grote eer' dat hij als eerste 'geroosterd' mag worden. Gordon was al fan maar na zijn bezoek aan de Amerikaanse versie waarin kort geleden Rob Lowe te grazen werd genomen, is hij helemaal om. Volgens hem gaat de Nederlandse Comedy Central het net zo aanpakken. "We gaan het exact hetzelfde doen. Er komt een grote gala-avond met rode loper", aldus Gordon in het showbizz-programma RTL Boulevard.



Wie er in het panel komt te zitten die Gordon het vuur na aan de schenen mag leggen, is nog niet bekend. Over de onderwerpen heeft hij al nagedacht. Volgens Gordon zullen zeker zijn drugs- en alcoholverleden en zijn ziektes aan bod komen. The Roast of Gordon is eind dit jaar op televisie te zien.