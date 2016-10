WeTransfer wil "grof boek" van Dimitri Verhulst niet promoten

Door: redactie

WeTransfer, dat het nieuwe boek 'Spoo pee doo' van bestsellerauteur Dimitri Verhulst zou promoten, heeft daar deze week van afgezien. Na lezing vond de wereldwijde internetdienst "de taal, de stijl en inhoud" volgens woordvoerder Annematt Ruseler "niet passen" bij het eigen merk.

Het boek beschrijft één lange met drank, drugs en seks overgoten nacht van de Vlaamse hoofdpersoon 'Vannolle' die op tv ziet dat er weer een aanslag plaatsvindt; dit keer op Schiphol.



Urinoirs

Eén van de passages die WeTransfer tegen de borst stuitte: mannen die 's nachts in een kroeg over een in de urinoirs aangebrachte tekening van de profeet Mohammed plassen. Ruseler van WeTransfer: éEr zitten wat grovere, expliciete passages in -niet alleen deze- die niet aansluiten bij ons redactionele beleid. We bedienen zo'n 180 landen en trekken per maand 100 miljoen gebruikers en willen met iedereen rekening houden.''



Het boek dat vanaf morgen ook in de boekhandel is te verkrijgen, is overigens wel gratis via WeTransfer te downloaden: een primeur in de geschiedenis van Atlas Contact, de Nederlandse uitgeverij van Verhulst. Ruseler: "We blijven Verhulst een warm hart toedragen: we vinden het een fantastische schrijver.''