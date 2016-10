Songwriter van Michael Jacksons 'Thriller' overleden

Door: redactie

Rod Temperton, een Brits songschrijver die vooral bekend is van 'Thriller' en 'Rock With You' van Michael Jackson, is vorige week in Londen overleden. Dat heeft het platenlabel Warner/Chappell laten weten.

Temperton werd 66 en stierf na "een korte, agressieve strijd met kanker." Hij was onder meer lid van de discogroep Heatwave uit de jaren 70. Zij scoorden een hit met Boogie Nights. Daarnaast werkte hij mee aan projecten van The Brothers Johnson, Herbie Hancock en Rufus & Chaka Khan the Brothers Johnson, Herbie Hancock en Rufus & Chaka Khan, waarbij ook muziekproducent Quincy Jones een oogje in het zeil hield. Het was Jones die Temperton vroeg mee te schrijven aan Off the Wall, een soloplaat van Michael Jackson uit 1979. Drie jaar later schreef hij 'Baby Be Mine', 'Lady in My Life' en het titelnummer voor 'Thriller', dat geldt als een baanbrekend album en de bestverkochte plaat aller tijden is.