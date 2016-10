Rusland niet blij met "bijna racistische" nieuwe clip van nummer Robbie Williams 'Party Like A Russian'

Door: redactie

video Robbie Williams heeft zich niet populair gemaakt in Rusland. De videoclip bij zijn nieuwste single 'Party Like A Russian' is volgens sommige Russen zo stereotyperend dat het bijna racistisch is, meldt The Guardian.

In de video bij 'Party Like A Russian', die vrijdag verscheen, danst Robbie met enkele stoere ballerina's onder een gouden plafond van een enorm landhuis. Robbie zingt onder meer over een leider die al het geld uit een land trekt en zijn eigen ruimtestation bouwt. Volgens sommige Russische media kan Robbie optredens in het land wel op zijn buik schrijven.



De reacties uit Rusland zijn waarschijnlijk geen verrassing voor Robbie. De zanger gaf vorige week in een interview met The Sun al toe dat hij behoorlijk aan de tekst van 'Party Like A Russian' heeft moeten schaven om niemand tegen de borst te stuiten. "Er wonen 147 miljoen mensen in Rusland en ik wil hen niet boos maken. Ik ken hun gevoel voor humor niet."



In datzelfde interview ontkende Robbie dat de eerste single van zijn nieuwe album 'Heavy Entertainment Show' over de Russische president Vladimir Poetin gaat. "Het gaat over feesten als Russen. En ik kan je verzekeren, de Russen kunnen een onwijs goed feestje bouwen."