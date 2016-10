Door: redactie

Ook al is André Hazes al twaalf jaar dood, de Nederlandse volkszanger blijft razend populair. Na eerder al een film, cd-compilatie en een theatershow, verschijnt Hazes binnenkort in een stripboekenreeks die zal bestaan uit drie 'graphic novels'. De drie strips krijgen de titels Bloed, Zweet en Tranen. Het eerste deel komt waarschijnlijk eind dit jaar al uit. 'Bloed' gaat over de jeugd van Hazes in het Amsterdam van de jaren vijftig en zestig.