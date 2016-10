Albert Heijn-mandje van Bieber te koop aangeboden

Mark den Blanken

5/10/16 - 14u03 Bron: AD.nl

look at my bby being in the albert heijn doing some grocery's pic.twitter.com/S3KHI51X66 — ♛ Chloë (@CBieberBelieve) 4 oktober 2016

Fans van popster Justin Bieber zijn in rep en roer sinds de superster gisteren in een Albert Heijn-supermarkt werd gespot. Een nieuw hoogtepunt in de heisa rond de 22-jarige Canadees is een Marktplaats-advertentie waarin het mandje dat Bieber gebruikte schijnbaar te koop wordt aangeboden.