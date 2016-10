Door:

video Mocht de Bieber fever je ontgaan zijn: Justin Bieber treedt vanavond op in Het Sportpaleis. Daarom nodigde radiozender MNM deze week verschillende sterren uit om in de huid van het tieneridool te kruipen. Voormalig K3-tje Josje Huisman zette een prachtversie van 'Sorry' neer.