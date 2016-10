Kim Kardashian krijgt kritiek na beroving in Parijs

Door: redactie

Na de overval op Kim Kardashian in Parijs, wil haar man Kanye West dat ze stopt met de tv-serie 'Keeping Up With The Kardashians'. Dat meldt Radar Online. Hij is niet de enige die kritiek heeft op de realityster. Ontwerper Karl Lagerfeld legt ook een link tussen de beroving en haar publieke leven.

Kim en haar familie tonen sinds 2007 hun dagelijkse wel en wee in de realityshow. Radar Online beweert nu dat met de beroving de maat vol is voor Kanye. Hij zou na zijn hereniging met Kim aan zijn vrouw en haar familieleden duidelijk hebben gemaakt dat hij wil dat de serie zo snel mogelijk eindigt, of dat zijn vrouw en kinderen er in ieder geval niet meer in te zien zullen zijn. De muzikant is er volgens de entertainmentsite van overtuigd dat als de wereld niet elke week meekeek in Kims privéleven, de beroving nooit had plaatsgevonden.



Ontwerper Lagerfeld snapt op zijn beurt niet goed dat Kim Kardashian zo'n groot risico nam door in een hotel te verblijven zonder bewaking.

"Ik snap niet dat ze in een hotel zonder security zat", zei de 83-jarige designer dinsdag tegenover The Telegraph. "Als je zo beroemd bent en je zo te koop loopt met je juwelen op internet, ga dan naar een hotel waar niemand bij je in de buurt kan komen. Je kunt niet je rijkdom laten zien en dan verrast zijn dat sommige mensen daar achteraan gaan." Lees ook Kanye zegt concerten af om bij Kim te zijn

