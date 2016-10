"Hij is knetter": DiCaprio vertelt Obama dat hij zich kandidaat stelde voor trip naar Mars

video Fans aller landen, verenigt u! Leonardo DiCaprio wil onze planeet verruilen voor Mars! Dat vertelde de 41-jarige steracteur even langs zijn neus weg aan de Amerikaanse president Barack Obama.

© epa. Elon Musk wil Mars koloniseren. © afp.

Van een fatale reis met de Titanic tot een stevig robbertje vechten met een grizzlybeer: Leonardo DiCaprio heeft al heel wat straffe avonturen op zijn actief staan. Maar dat is allemaal film natuurlijk. Dat hij naar Mars wil reizen met het ruimtevaartproject van Elon Musk klinkt écht. Of zette de gokliefhebber gisteren zijn pokerface op toen hij in gesprek trad met de president van de VS en met klimatologe Katharine Hayhoe op het festival South By South Lawn?



Feit is dat in het gesprek Mars en het Space X-project van Elon Musk ter sprake kwamen. Hayhoe legde uit hoe belangrijk het is om iets aan de klimaatverandering te doen, tenzij, zo grapte ze, je mee zou gaan met Elon Musk naar Mars, wat Hayhoe zelf duidelijk niet meteen een optie vond: "Als we mensen zijn die op deze planeet leven - en dat zijn we toch allemaal, niet? Zolang we ons niet kandidaat stellen om naar Mars te reizen - ik wil niet eens weten of iemand dat heeft gedaan - daar moet je knetter voor zijn." Waarop DiCaprio doodleuk zei: "Ik heb mij kandidaat gesteld." Hayhoe wou meteen haar woorden intrekken, maar Obama zei: "Neenee, ik denk dat hij wel zal toegeven dat hij knetter is" (zie fragment hierboven rond 37').



Elon Musk deed recent nog zijn plannen uit de doeken om naar de rode planeet te reizen. Hij waarschuwde dat alle kandidaten voorbereid moesten zijn op de dood en zich er bewust van moeten zijn dat ze nooit naar de aarde zullen terugkeren. Misschien ziet DiCaprio, die pas dit jaar eindelijk een Oscar in de wacht sleepte, het wel als dé ultieme filmervaring.